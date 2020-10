O mês de outubro traz consigo a campanha mundial de Outubro Rosa. O movimento teve início nos anos 90, em Nova Iorque, e hoje acontece mundialmente. Durante o mês inteiro, mulheres são encorajadas a realizarem exames de mamografia e ginecológicos para prevenir os cânceres de mama e de colo uterino. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, pois podem ser descobertos ainda em estágio inicial. Por isso a importância da realização dos exames periodicamente.

Este ano, o Governo do Amazonas, sob o mote “Faça da prevenção a sua rotina”, buscou trabalhar com uma linguagem mais incisiva, apontando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para embasar a comunicação. Hoje, o Amazonas possui 450 novos casos de câncer de mama e 700 casos de câncer de colo uterino, segundo estimativas do Inca.

A Secretaria do Estado de Saúde (SES-AM), através da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), intensifica ações de conscientização, prevenção e assistência durante o mês de outubro. As atividades se estendem por todo o mês, movimentando-se para atingir, principalmente, mulheres a partir dos 40 anos a realizarem exames. Mulher, faça da prevenção a sua rotina.

Governo do Amazonas