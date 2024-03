PAC Compensa agora conta com serviços do Tribunal de Justiça

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Compensa, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) agora conta com serviços do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que estarão disponíveis a cada 15 dias. O atendimento na unidade do PAC da Compensa começa na quinta-feira (07/03), e o próximo será no dia 28 deste mês.





A parceria disponibiliza o Núcleo de Atendimento Voluntário para a população, com serviços de orientação jurídica voltados à certidão, divórcio, pensão, entre outros. O foco é auxiliar o cidadão na maior praticidade e menor deslocamento social, garantindo o acesso aos serviços básicos.

O atendimento será de 9h às 13h, por ordem de chegada, a cada duas semanas. Ao todo, serão 50 senhas por dia de atendimento.

A expectativa é que o serviço seja expandido para os demais PACs na cidade, após a consolidação no PAC Compensa.

Jussara Pedrosa, secretária titular da Sejusc, destaca que a parceria é um grande ganho para a população. “Estamos satisfeitos com esta cooperação, porque a proposta do PAC é justamente aproximar os serviços da população e concentrá-los em um só lugar”, frisa.

Os PACs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as zonas de Manaus e nas cidades de Iranduba, Itacoatiara, Tefé, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Humaitá e Maués.

PAC Compensa

Coordenado pela Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) da Sejusc, o PAC Compensa, localizado na avenida Brasil, 1.325, bairro Compensa, ainda oferta outros serviços à população, desde programas e projetos da secretaria, como de demais órgãos estaduais e privados.

Na unidade, o usuário pode realizar atendimentos e orientação do projeto Idoso Empreendedor e Mais Inclusão, Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviços da Junta Militar, Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Águas de Manaus e Correios.