Pace ‘Economia e Atualidades’ promove palestra sobre eleições 2022 na UFAM

Com o título ‘Os impactos das crises políticas e econômicas nas eleições de 2022’, a palestra que é promovida pelo Pace ‘Economia e atualidades’ será ministrada pelo analista político Carlos Santiago ocorrerá na próxima terça-feira, 30, às 18h , no auditório Rio Solimões do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), Setor Norte do Campus Universitário. Ao final, será conferido certificado aos participantes.

As inscrições podem ser realizadas no link: https://www.even3.com.br/evento/login?evento=paceeconomia&ReturnUrl=%2fparticipante%2fsessions%2f

A equipe do PACE-Economia e atualidades composta por professores e alunos do curso de Economia, tem promovido palestras que abordam temas contemporâneos voltados à econômica e social. A palestra é o último evento a ser realizado no período letivo 2021/2.

Pace-Economia e atualidades

A ação de extensão, PACE–Economia e atualidades, coordenado pelas professoras Andreia Brasil e Enimar Wendhausen, visa difundir a importância da Ciência Econômica para a compreensão dos fenômenos sociais e fatos da atualidade, por meio de palestras, diálogos e prospecção de material disponível na web. Segundo as coordenadoras, as atividades de extensão consistem em uma grande oportunidade de compartilhar experiências entre a comunidade universitária e a sociedade, o que é fundamental para a formação dos acadêmicos, em especial os do Curso de Ciências Econômicas.

Histórico

A equipe já promoveu outras três palestras, sendo a primeira ‘A guerra na Ucrânia e as suas consequências econômicas’, realizada no dia 29 de julho de 2022 e proferida pelo professor Mauro Thury. A segunda palestra abordou outro tema atual e de grande interesse para a comunidade, que foi a ‘Redução do ICMS sobre os preços dos combustíveis: os impactos para inflação e arrecadação estadual’, e teve como palestrante o Economista e Conselheiro do Corecon-AM José Altamir Barroso Cordeiro, no dia 26 de julho de 2022.

A terceira palestra buscou atender às sugestões dos acadêmicos do Curso e aborda um tema que costuma atrair o interesse dos jovens em relação à Economia: o mercado financeiro. Proferida pelo professor Alexandre Garcia, a palestra intitulada ‘Panorama e perspectiva no mercado financeiro’, ocorreu no dia 22 de agosto de 2022, e teve como foco apresentar as características deste mercado, além das variáveis econômicas e conjunturais que o afetam.

Sobre o palestrante

Carlos Santiago é sociólogo, analista político, advogado, presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB/AM e coordenador do Comitê de Entidades Contra a Corrupção.