Pacientes retornam a Manaus após vencerem a Covid-19

Seis pacientes que haviam sido transferidos de Manaus para outros estados para tratamento da Covid-19 retornaram à capital amazonense na noite de sábado (30/01) e madrugada de domingo (31/01), totalmente recuperados da doença. A ação é resultado da força-tarefa montada pelo Governo do Amazonas, por meio do Plano de Cooperação, que tem possibilitado o tratamento de amazonenses em outros estados da Federação.

A chegada ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em dois voos. A primeira aeronave pousou na capital por volta das 22h40, trazendo quatro pacientes vindos de João Pessoa (PB) e São Luís (MA). Dentre eles estava a jovem Aline Maciel, que destacou o sentimento de gratidão pelo retorno.

“Primeiramente é um sentimento de gratidão, eu acho que esse é o maior sentimento nesse momento, a gratidão de poder retornar pra casa com a minha saúde realmente restabelecida, 100%. Um conselho, para quem conseguir ir nessa viagem, que vá”, disse após retornar do Maranhão.

A segunda aeronave pousou em Manaus por volta das 1h05, com dois pacientes retornando de Recife (PE). Um dos pacientes, Dyego Moraes, faz questão de agradecer à equipe que o acompanhou durante a batalha contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas de Pernambuco.

“Gratidão tanto pelo estado do Amazonas quanto pelo estado de Pernambuco, que nos acolheu muito bem no Hospital das Clínicas, os médicos, a equipe médica excelente. Só tenho a agradecer”, disse.

Os pacientes foram recebidos por uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que disponibilizou veículos para transportá-los de volta para casa, com o apoio logístico da Casa Militar.

No total, até a madrugada deste domingo (30/01), já são 102 pacientes que venceram a Covid-19 e retornaram ao Amazonas após tratamento em outros estados brasileiros. Quando retornam, os pacientes seguem recebendo acompanhamento psicossocial de equipes técnicas do Governo do Estado.