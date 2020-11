PACs do interior abrem espaços para financiamento de crédito a produtores rurais

Microempreendedores populares e produtores rurais de dois municípios do Amazonas terão como financiar linhas de crédito nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) por meio do Programa “Amazônia Florescer”. A parceria entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Banco da Amazônia foi firmada nesta semana, com a inauguração dos espaços físicos em Manacapuru e Itacoatiara.

A cerimônia de lançamento em Manacapuru ocorreu na terça-feira (17/11) e contou com representantes da Sejusc, Banco da Amazônia e da Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia (Amazoncred), organização especializada em microcrédito. Nesta quarta-feira (18/11), o programa foi aberto em Itacoatiara.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, explica que o programa vai beneficiar tanto os produtores urbanos quanto rurais, seguindo a metodologia do Microcrédito Produtivo Orientado, criado pelo Governo Federal. A linha de microcrédito financia atividades como pesca, aquicultura, silvicultura, extrativismo artesanal, atividade quilombola, comércio, serviços e produção.

De acordo com o secretário adjunto de Cidadania da Sejusc, Joel Silva, o lançamento do serviço se somará aos atendimentos realizados nas unidades.

“O projeto veio para descentralizar a facilidade de crédito para o interior nos dois principais municípios em desenvolvimento no estado, além de fortalecer a cadeia produtiva econômica do Amazonas. Estamos abrindo as portas para economia, desenvolvimento e crescimento. É uma parceria das instituições que vai beneficiar muito o pequeno e médio comerciante”.