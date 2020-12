Padrasto diz que jogou bebê no igarapé por não aceitá-la

MANAUS – Vanderson Mesquita dos Santos, de 22 anos, jogou sua enteada de apenas dois meses de idade, em um igarapé, na comunidade Alfredo Nascimento, no Bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (15), durante a forte chuva.

O inquérito foi aberto pela Polícia Civil do Amazonas e segundo informações do delegado plantonista do 6° DIP, o homem não aceitava a criança, fruto de outro relacionamento da companheira. Anderson foi preso após denúncias de populares.