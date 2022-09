Padrasto filmado agredindo enteado se entrega à polícia

Victor Arthur Possobom, filmado esmurrando e sufocando o enteado de 4 anos, se entregou à polícia na noite desta sexta-feira (16).

Segundo a polícia, ao menos seis inquéritos contra o empresário foram abertos, incluindo agressão. Além deste caso, Possobom também foi denunciado por agredir a própria mãe e namoradas.

A prisão preventiva de Victor pelos crimes de agressão e tortura contra o menino de 4 anos foi aceita pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

As câmeras de segurança do condomínio onde a família morava flagraram a agressão contra o menino na recepção e no elevador do prédio.

A defesa de Victor alega que o empresário sofre de transtornos psiquiátricos.