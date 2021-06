Pagamento do 13º salário em Fonte Boa entra na mira do MPAM

O pagamento do 13º salário de servidores públicos de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus) entrou na mira do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão ministerial vai apurar irregularidades no benefício.

O objetivo é corrigir as distorções entre o número de servidores lotados e o número de servidores que receberam o pagamento. No curso da investigação acerca da ausência do pagamento do 13º salário no ano de 2020 para 1.521 servidores públicos municipais, o Ministério Público constatou registros relativos ao pagamento de apenas 739 servidores.

Em consulta ao portal da transparência de Fonte Boa consta a existência de 2260 servidores lotados.