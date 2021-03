Pai e filho são assassinados no bairro Cidade de Deus

MANAUS – Dois homens sendo pai e filho, foram assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Santa Júlia, bairro Compensa, zona Norte de Manaus. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, (5), no momento em que a dupla andava pela via.

Até o momento as vítimas seguem sem identificação aguardando a chegada dos profissionais do Instituto Médico Legal, (IML), e também do Departamento de Polícia Tecnico Científica, (DPTC), para fazer os procedimentos cabíveis.

Os assassinos não foram identificados até o momento. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia