Pai esconde drogas em fralda de criança e acaba preso

MANAUS – Um trio criminoso foi preso em fragrante no final da tarde de domingo, (4), no momento em que comercializavam drogas na rua rua Jericó, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, comunidade Puraquequara, zona leste da capital.

Os militares estava em patrulhamento quando avistaram o trio em atitude suspeita na localidade. Ao serem revistados, não teria sido encontrado nada com os suspeitos, mais na quando os militares apalparam o short de uma uma criança de apenas 1 ano e meses que estava nos braços de um dos suspeitos, foi encontrado 20 porções de cocaína. O suspeito era pai da criança.

Todos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. A criança foi levada para os cuidados dos policiais da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA).

Por Correio da Amazônia