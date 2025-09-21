Pai, mãe e bebê desaparecem após colisão com jet ski em Manacapuru

Colisão entre bote e jet ski deixa três pessoas desaparecidas - Foto: Reprodução/Internet

Na noite de sábado (20), um acidente envolvendo um bote e um jet ski deixou três pessoas desaparecidas na Vila Acajatuba, zona rural de Manacapuru, município a 68 quilômetros a oeste de Manaus. Por volta das 23h, segundo moradores da região, o jet ski colidiu com o bote onde estavam um casal e uma bebê de cinco meses. Após o impacto, eles desapareceram e, até o momento, não foram encontrados, conforme relatos locais.


As primeiras informações indicam que o piloto do jet ski ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital do município. Até agora, não há identificação oficial das vítimas nem detalhes adicionais sobre o estado de saúde do condutor do jet ski.

O acidente mobilizou a comunidade ribeirinha da Vila Acajatuba, que presenciou o choque entre as embarcações. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

Até a última atualização, permanecia a informação de que o casal e a criança seguem desaparecidos, enquanto o condutor do jet ski continua em atendimento no hospital de Manacapuru. Novos detalhes sobre a identidade dos envolvidos e a dinâmica do acidente ainda não foram divulgados.

Fonte: AM POST

