Painel Internacional do TCE-AM terá palestra de doutores de universidades da Itália e Espanha

Para aprofundar o tema “Democracia e Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas (ECP/TCE-AM), realiza nos dias 7 e 8 de novembro, a 2ª edição do seu Painel Internacional. Para abrilhantar o encontro, os professores-doutores titulares de universidades de Siena, na Itália, Andrea Pisaneschi, e de Valladolid, na Espanha, Enrique Jesus Martínez Pérez, serão as grandes atrações.

O evento será realizado no auditório da Corte de Contas e as inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, no site da Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal, no endereço https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/. O novo encontro acontece após sucesso de público e participação do 1º Painel Internacional, realizado pelo TCE-AM no mês de maio, que por sua vez teve como tema “Direito ao Desenvolvimento Sustentável e a importância da Amazônia no Mundo Globalizado”.

O Painel Internacional também terá transmissão ao vivo por meio das redes sociais oficiais do TCE-AM, entre elas Facebook, Instagram e YouTube.

Para o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, o painel será um momento de grande oportunidade para os participantes possam se atualizar quanto ao tema do mundo virtual e digital.

“O evento traz um tema bastante atual que é o mundo virtual e digital, ou seja, é de interesse de toda a sociedade, principalmente para estudantes, professores e servidores públicos que pretendem se atualizar quanto ao assunto. Ficamos muito felizes em poder, em pouco tempo, realizar a segunda edição do nosso painel internacional, que aliás foi um grande sucesso na sua primeira edição e tem tudo para ser ainda melhor agora”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Palestrantes

Dessa vez integrarão o time de palestrantes especiais os professores Andrea Pisaneschi, titular da Universidade de Siena, na Itália, que irá ministrar apresentação sobre Investimento

Estrangeiro, Autoridades Reguladoras do Mercado e Sanções Administrativas; e Enrique Jesus Martínez Pérez, titular da Universidade de Valladolid, na Espanha, que irá ministrar palestra focada nos temas Democracia, Mundialização da Economia e Papel dos Organismos Internacionais.

Além dos professores-doutores, o evento também terá apresentação especial dos professores Lauro Ishikawa, que trará o tema ‘Sustentabilidade, Rede de Soluções e Novo Modelo de Desenvolvimento Humano na Dimensão Digital’, além de Thiago Matsushita, com o tema Ordem Constitucional Econômica, Desenvolvimento e Novas Tecnologias, ambos da Escola de Direito da Alfa Educação (Fadisp/Unialfa).

Cuidados

Para garantir a segurança sanitária e evitar contágio pela Covid-19 e demais doenças respiratórias, será exigido dos participantes presenciais a apresentação da Carteira de Vacinação, com pelo menos 2 doses, da vacina contra o Covid-19.