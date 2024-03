Pais de beneficiários do ‘Leite do Meu Filho’ devem comparecer à central do programa

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), orienta pais, mães e responsáveis legais pelas crianças que tiveram o cadastro aprovado no programa ‘Leite do meu Filho” (inscritas até março de 2023) a comparecerem à Central do Programa, na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, 82, Centro, para efetivar o acesso ao benefício. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.





O novo lote está disponível para retirada desde o dia 29/1 e de um total de 3,7 mil crianças que têm direito ao benefício, apenas 1,2 mil tiveram os cadastros ativados até esta segunda-feira, 11/3. A Semsa orienta que antes de irem até a central, os responsáveis devem verificar a situação da criança beneficiada por meio do link (https://ldmf.manaus.am.gov.br/). Se ao clicar no link, o status exibido for “Lote liberado”, o cadastro poderá ser ativado e o benefício retirado.

Para ativar o cadastro, é necessário que os responsáveis apresentem documento oficial de identidade com foto e a certidão de nascimento da criança. O prazo para efetivação do acesso ao benefício é de 60 dias, caso contrário serão considerados inaptos.

Do total de 3,7 mil novos beneficiários, 1.878 são crianças de 1 a 3 anos, e 1.831 de 4 e 5 anos de idade.

Com o objetivo de apoiar no combate à desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita do insumo para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, o programa Leite do Meu Filho atende crianças de 1 ano até menores de 5 anos, e também menores de 12 meses com prescrição médica para substituição do leite materno por fórmula infantil.