Países tentam acordo global contra poluição plástica em meio a impasse sobre produção

Representantes de quase 180 países estão reunidos em Genebra, na sede da ONU, para negociar o primeiro tratado global contra a poluição plástica. A meta é fechar o texto em 10 dias, após três anos de debates e um impasse persistente: a redução da produção de plástico.





Mais de 100 países defendem cortes na produção e proibição de substâncias nocivas. Já nações com grandes indústrias de petróleo, como Arábia Saudita, China e Rússia, querem um foco apenas na reciclagem. Os EUA também apoiam uma versão menos rígida.

A poluição plástica causa trilhões em prejuízos e afeta gravemente a saúde pública, segundo estudo da revista The Lancet. Cientistas e ONGs alertam que microplásticos já foram encontrados em todo o planeta e até no corpo humano.

Para os negociadores, o desafio agora é transformar promessas em um tratado juridicamente vinculante. A ONU reforça: “A responsabilidade recai sobre nós”.

Fonte: g1