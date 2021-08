Palmeiras e São Paulo decidem uma vaga nas semifinais da Libertadores

Em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Atual campeão da competição continental, o Verdão empatou com o rival na partida de ida por 1 a 1, no Estádio do Morumbi. Um empate por 0 a 0 garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Em caso de igualdade de placares da ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. Com empates por 2 a 2 em diante, o São Paulo se classifica.

Quem levar a melhor no clássico terá pela frente o Atlético-MG ou o River Plate. O segundo confronto está previsto para essa quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na primeira partida, a equipe mineira venceu por 1 a 0, na Argentina, e joga por um empate para avançar.

