Palmeiras vende 37,5 mil ingressos e prepara recepção emocionante para final contra o Santos

Palmeiras está pronto para receber um público empolgado no Allianz Parque neste domingo, às 18 horas (de Brasília), para o tão aguardado segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Santos. Segundo informações divulgadas pela última parcial, o clube já vendeu impressionantes 37,5 mil ingressos para o clássico.





Com a determinação de sua torcida fervorosa, o time dirigido por Abel Ferreira enfrentará o desafio de reverter o placar adverso de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, realizado na Vila Belmiro. Essa não é uma situação nova para o Verdão, que nos últimos dois anos precisou superar resultados desfavoráveis contra São Paulo e Água Santa para conquistar o título.

A missão é clara: o Palmeiras precisa vencer por uma diferença de dois gols para garantir seu 26º título estadual. Caso vença por apenas um gol de vantagem, a disputa será decidida nos pênaltis. Qualquer empate favorece o Santos, tornando a partida ainda mais emocionante.

Este será apenas o quarto jogo do Palmeiras no Allianz Parque nesta temporada, devido ao veto temporário da Federação Paulista de Futebol devido às condições do gramado. Nas três partidas anteriores disputadas em seu estádio – contra Inter de Limeira, Santos e Novorizontino -, o Palmeiras saiu vitorioso.

A venda de ingressos para o público em geral teve início na manhã da última sexta-feira, com prioridade de compra para os sócios Avanti. Os ingressos para o jogo variam entre R$ 240 e R$ 500, prometendo uma atmosfera vibrante e apaixonada no Allianz Parque.

Fonte: Gazeta Esportiva