Pandemia: prefeito de Rio Preto reduz em 20% os salários de todos os servidores

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (PP), resolveu enxugar a folha de pagamento do município ao decretar a redução de 20% nos salários de todo o corpo funcional da Prefeitura, inclusive, o dele, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos quadro comissionado.

O decreto nº 029, de 18 de janeiro de 2021, dispõe sobre medidas de contingenciamento para enfrentamento da situação emergencial em saúde pública devido a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

O decreto atinge também os salários da chefe de gabinete, do Ouvidor, do Controlador, do Procurador Municipal e dos cargos comissionados. “Todos terão de contribuir com o momento delicado de pandemia em que vivemos”, acentua o prefeito Anderson Sousa.

Ainda conforme o decreto assinado pelo prefeito, ficam reduzidas em 20% todas as concessões de Gratificações por Tempo de Dedicação Exclusiva e, no mesmo percentual, entram os prestadores de serviços do sistema Micro Empreendedor Individual (MEI), além dos aluguéis de imóveis, de veículos e outros prestadores de serviços.