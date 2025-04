Papa Francisco reencontra equipe médica do Hospital Gemelli e agradece: “Rezo por vocês”

O papa Francisco reencontrou a equipe que cuidou dele durante sua internação de 5 semanas no Hospital Gemelli, em Roma, nesta quarta-feira (16).





Cerca de 70 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, foram ao Vaticano a convite do pontífice, que ainda se recupera do longo período de hospitalização, mas já começou a fazer aparições públicas e reduziu o uso de oxigênio auxiliar.

Ao chegar ao encontro, Francisco foi recebido sob muitos aplausos e, ainda com a voz vacilando em alguns momentos, agradeceu os cuidados que recebeu:

“Obrigado por tudo o que fizeram. Obrigado a todos vocês. Rezo por vocês. Por favor, façam isso por mim”.

Muitos presentes se emocionaram com o reencontro. O representante do hospital que falou a Francisco disse que todos estavam felizes com sua recuperação e o convidou a voltar ao local para visitar doentes, quando estiver “em plena forma”.

“Como pode ver, esvaziamos o hospital para vir cumprimentá-lo e estamos contentes com esta oportunidade. Estamos especialmente felizes de ver que está melhor, que está se recuperando. Estamos próximos em oração e ficaríamos muito contentes se você voltasse ao Gemelli, mas não como paciente, e sim para visitar nossos doentes, especialmente aqueles que estão em piores condições. Uma palavra sua de conforto seria de grande ajuda para eles e para as famílias”, afirmou.

