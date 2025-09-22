‘Para mudar o País, temos que mudar o Congresso’, diz Dirceu em ato contra anistia

O ex-deputado e ex-ministro José Dirceu (PT) participou ontem domingo (21) de um ato em apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado em Brasília e em mais de 30 cidades do país. Durante seu discurso, Dirceu fez duras críticas ao Congresso Nacional, destacando o papel do Legislativo como entrave para avanços nas pautas do governo.


“Precisamos entender que, para transformar o Brasil, é essencial mudar o Congresso Nacional”, afirmou. Ele criticou a aprovação da chamada “PEC da Blindagem” e a tentativa de anistiar envolvidos em atos golpistas, além de denunciar a resistência do Parlamento em debater projetos importantes, como a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e o fim da escala 6 por 1.

Dirceu também defendeu uma reforma tributária que aumente a carga sobre os mais ricos. “Chegou a hora de cobrar impostos do BBB — Bilionários, Bancos e Bets”, declarou. Ele ainda acusou a extrema-direita, a família Bolsonaro e políticos como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de atuarem contra o governo Lula, alinhando-se politicamente ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Recém-integrado à direção nacional do PT com a eleição de Edinho Silva para a presidência do partido, Dirceu se articula para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. “Quero saudar cada companheiro que está aqui hoje, com a convicção de que vamos derrotar nossos adversários e reeleger Lula”, disse.

O ato contou com a presença de lideranças petistas, como Lindbergh Farias (RJ) e Paulo Pimenta (RS), que também criticaram duramente a PEC da Blindagem e o projeto de anistia. “É um tapa na cara da sociedade votar essas duas propostas. Há muito tempo não víamos um ato tão expressivo em Brasília”, afirmou Pimenta.

A manifestação teve início nas proximidades do Museu Nacional e seguiu até o Congresso Nacional. Faixas exibidas pelos manifestantes traziam frases como “Sem anistia para golpista”, “Congresso inimigo do povo” e “Não à PEC da Bandidagem”. Houve ainda protestos contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), responsável por pautar a urgência da proposta de anistia, agora rebatizada de “PL da Dosimetria” pelo relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também foi alvo de críticas e associado ao bolsonarismo.

