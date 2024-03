Parceria histórica: Arquidiocese cede terrenos e Prefeitura promove regularização no São Raimundo

A esperança floresce nas ruas do bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, onde a solidariedade e a parceria entre a Prefeitura e a Arquidiocese de Manaus abriram caminho para um futuro mais digno para suas comunidades.





Na quinta-feira, 21 de março, a Igreja católica cedeu à Prefeitura terrenos que há anos pertenciam à Arquidiocese, abrangendo todo o bairro São Raimundo. Essa ação histórica é um marco para as muitas famílias que há tanto tempo chamam essas terras de lar, mas ainda não têm a segurança jurídica de suas moradias.

O evento de entrega dos terrenos ocorreu na Igreja São Raimundo e foi marcado pela presença do prefeito David Almeida, do Arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, e do secretário Jesus Alves, da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

O prefeito expressou sua gratidão pela iniciativa e reiterou o compromisso de garantir melhores condições de vida para a população de Manaus. “É uma conquista de décadas, graças a essa parceria da Prefeitura com a Arquidiocese. Com isso, nós vamos poder dar essa titularidade das terras aos moradores e, assim, fazer uma justiça social”, afirmou David Almeida, ressaltando que mais programas estão por vir em prol da comunidade.

Com essa generosa doação, a Arquidiocese de Manaus abre mão oficialmente de sua propriedade em favor das pessoas que há anos residem no local, porém, não possuem a titularidade de suas casas.

O padre Danival Lopes, responsável pelo Departamento de Patrimônio da Arquidiocese de Manaus, enfatizou a importância desse gesto: “A população do São Raimundo vem, há décadas, esperando por essa oportunidade. Hoje nós estamos passando oficialmente essas terras para a Prefeitura.”

Essa ação integra as etapas do processo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conduzido pela Prefeitura de Manaus através da Semhaf, garantindo segurança jurídica aos ocupantes do local e possibilitando o registro de imóveis de todos os moradores do bairro São Raimundo.

Diomar Santos, uma moradora que aguarda ansiosamente pela regularização de seu terreno, expressou sua esperança durante a solenidade de doação. “Há décadas esperávamos por uma oportunidade como essa. Vim participar para me informar e assim solicitar junto à Prefeitura a regularização da minha casa”, compartilhou Diomar.

Com o gesto generoso da Arquidiocese e o compromisso da Prefeitura, o bairro São Raimundo se encaminha para um futuro mais seguro e próspero, onde cada família terá o direito reconhecido sobre o lugar que chamam de lar.