Em alusão ao Dia Mundial do Turismo e Dia Nacional do Turismólogo, comemorados no sábado, 27/9, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, em parceria com Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur, promove uma semana de atividades até o dia 28. O cronograma conta com prestação de serviços, palestras e passeios turísticos.





O turismo é um dos setores essenciais para desenvolvimento da economia, oportunidade de renda, valorização da cultura, qualidade de vida e prioridade na gestão do prefeito Mateus Assayag. O papel do turismólogo é garantir que os avanços aconteçam, especialmente no município Parintins.

Neste contexto, a gestão municipal começou uma semana de ações para celebrar o turismo local. “É uma semana de alusão a nossa profissão de turismólogo e ao Dia Mundial do Turismo. Dessa forma, acreditamos ser super importante informar à população sobre qual é o nosso papel, o que realizamos no município e as principais ações no setor turístico”, disse a secretária de turismo e eventos, Karla Viana.

A programação que começou na segunda-feira (22), com os serviços de regularização dos prestadores de serviços turísticos na sede das secretarias de Cultura e Turismo, segue até domingo, (28), como explica a secretária da pasta Karla Viana.

“Nos dias 25 e 26 de setembro vamos fazer palestras para as turmas do segundo ano das escolas estaduais Dom Gino Malvestio e João Bosco, falando da importância da atividade turística, o que é a profissão turismólogo e qual a nossa atuação na gestão pública. E pra finalizar a gente vai fazer um city tour com os idosos, visitando os principais pontos turísticos do município”, finalizou Viana.

As ações contam com a participação das secretarias de Educação, de Assistência Social e Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar – Seduc.