Parintins divulga lista de beneficiárias do Fomento Mulher do PA Vila Amazônia

A Prefeitura de Parintins convoca as beneficiárias do programa Crédito Instalação – Fomento Mulher, do Projeto de Assentamento Vila Amazônia, para a assinatura dos contratos. A ação acontece neste sábado, 12 de abril, às 9h da manhã, na creche da Vila Amazônia.





Para assegurar a organização do processo, a Prefeitura de Parintins divulga a lista oficial com os nomes das beneficiárias convocadas, que pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura de Parintins.

As mulheres convocadas devem comparecer no horário marcado, portando documentos pessoais. A ação é realizada em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e visa promover o fortalecimento da produção, melhorias na habitação e a autonomia das famílias assentadas.

O programa Fomento Mulher integra o Sistema Nacional de Concessão de Créditos de Instalação (SNCCI) e oferece apoio financeiro exclusivo a mulheres assentadas da reforma agrária, para a execução de projetos produtivos voltados à segurança alimentar e à geração de renda.

O coordenador de Regularização Fundiária Rural, Sandro Martins, reforça a importância da participação de todas as beneficiárias. “A presença no ato da assinatura é indispensável para garantir o acesso ao benefício. Essa etapa representa um avanço para o desenvolvimento com propósito de estimular a produção, melhorar a renda familiar e fortalecer o protagonismo feminino no campo”, destacou.

A seguir os links com a lista dos nomes das beneficiárias: