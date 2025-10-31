Parintins incentiva comercialização de melancia do grupo de mulheres da Vila Amazônia

O Mercado Municipal Zezito Assayag, na Rua Paraíba, está abastecido com uma nova remessa de melancia, de colheita realizada na Fazenda Municipal Luiz Medeiros, na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro. A Prefeitura de Parintins incentivou o Grupo de Mulheres Águia Rural, com a cessão de uma área pública para o plantio da variedade Riverside, mecanização agrícola, acompanhamento técnico, escoamento e apoio na comercialização diretamente de aproximadamente mil frutos.





A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa) viabilizou todos os atendimentos para a safra cultivada durante 75 dias no Centro de Formação, Experimentação e Transferência de Tecnologia (Cetec) Luiz Medeiros, na comunidade Santa Maria de Vila Amazônia. Em uma iniciativa público-privada, oito mulheres do Grupo Águia Rural, do bairro Independência, participaram do plantio coletivo de melancia incentivadas pelo prefeito Mateus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves.

Toda a produção chegou ao Mercado Municipal Luiz Gonzaga com logística de transporte de caminhão e balsa da Prefeitura de Parintins. “Nosso trabalho aqui é coletivo. A gente tem a parceria do nosso prefeito Mateus e da vice-prefeita Vanessa que são incansáveis no apoio ao setor primário, junto com o secretário de produção Tião Teixeira. Somos gratos por essa parceria. Convidamos a população para adquirir o nosso produto de qualidade, sustentável”, declara a produtora de melancia Marta Bentes.

A produtora Francinaiva Martins, do bairro Independência, compartilha a experiência da safra 2025. “É gratificante trabalhar com a melancia. Desde a preparação do solo, plantamos e contamos 75 dias para fazer a colheita. Esse é o resultado do empenho e dedicação de todos. A parceria da Prefeitura de Parintins e as pessoas que nos ajudaram contribuíram muito para o êxito. Hoje todo mundo se reuniu para a colheita desde às 5h. A gente incentiva outras pessoas a fazer também”, afirma.