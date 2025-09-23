Parintins promove corrida e caminhada do Setembro Amarelo em defesa da vida

A Prefeitura de Parintins, realizará no dia 26 de setembro (sexta-feira) a Corrida e Caminhada Setembro Amarelo, evento que marca o encerramento da campanha de prevenção ao suicídio no município.





A concentração será na Praça da Catedral, a partir das 17h30, e está aberta a toda a população. O objetivo é reunir comunidade, profissionais de saúde, instituições parceiras e familiares em um ato de valorização da vida, com a mensagem central de que falar sobre saúde mental é fundamental para salvar vidas.

A diretora do CAPS II, Doricy Ribeiro, reforçou o convite à população reafirmando que a saúde mental é uma ação contínua do município. “Atuamos para evitar situações extremas. A caminhada é um momento de união de forças. Convido a todos a estarem conosco participando desse momento tão importante. Quem quiser caminhar, caminha, quem quiser correr, corre. O que importa é estarmos juntos pela vida”, destacou.

A campanha Setembro Amarelo em Parintins conta com ações de conscientização em escolas, unidades de saúde e espaços comunitários, buscando fortalecer a rede de apoio e reduzir os casos de sofrimento psíquico grave.

Doricy disse ainda que a caminhada e corrida simbólica encerram a campanha reforçando a importância da inclusão social, da escuta ativa e do cuidado contínuo em saúde mental, pilares do trabalho desenvolvido pelos CAPS no município.