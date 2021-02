Parintins terá canal de WhatsApp para acompanhamento de vacinados

Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) terá uma inovação na área da saúde. O EuSaúde, uma plataforma de telemedicina que coloca ao alcance dos parintinenses uma rede médica de excelência sem que tenham que sair de casa.

Como primeira ação na cidade, a plataforma colocou, gratuitamente, à disposição da população um canal no WhatsApp para que quem já tomou a vacina possa informar eventuais efeitos adversos e receber orientações. É o EuSaúde Responde Covid-19.

A iniciativa permite que quem já se vacinou realize um cadastro e seja acompanhado, de maneira virtual, por um profissional de saúde que buscará identificar qualquer reação adversa à vacina e dar orientações sobre a vacinação.

Além disso, pelo link http://bit.ly/EuSaudeResponde qualquer pessoa pode, sem custo, tirar dúvidas, informar sintomas e receber orientações baseadas nos protocolos de saúde mais atuais sobre a covid-19.

Depois de cadastrado o paciente passará a receber mensagens por whatsapp, periodicamente, com perguntas sobre o seu estado geral de saúde. Com base nas informações recebidas, um profissional de saúde avaliará se há ou não necessidade de um atendimento mais aprofundado ou até mesmo de indicar um atendimento presencial.

O EuSaúde é uma empresa de telemedicina do grupo RCS, especializado em gestão hospitalar. Em funcionamento há sete anos, o Eu Saúde já realiza mais de 4 mil atendimentos diariamente. “Estamos trabalhando para oferecer o que há de melhor em gestão de vidas. Com essa iniciativa, valorizamos a vida e nos colocamos à disposição da sociedade para superar este momento o mais rápido possível”, afirmou o fundador do EuSaúde, o médico Ricardo Cabral Santiago.