Parintins valoriza artistas e bandas locais na festa de 173 anos da cidade

A festa do aniversário de 173 anos de Parintins, que contou com o show da Banda Calcinha Preta, também ficou marcada pela valorização e destaque dado a bandas e cantores locais. No palco do evento, Rodrigo China e Banda, Banda Cavalo Suado (do distrito do Mocambo), Banda Andiroba com Sal (do distrito do Caburi) e Banda dos Tops embalaram o público presente na arena do Bumbódromo por mais de uma hora.





As bandas Cavalo Suado e Andiroba com Sal participaram do show em comemoração ao aniversário de 173 anos de Parintins a convite do próprio prefeito Mateus Assayag. De acordo com o executivo, foi uma forma de reconhecer os talentos locais, valorizar a cultura de Parintins e fazer circular a economia no município.

“Eu tenho feito muito isso: valorizado a prata da casa, valorizado os parintinenses, e esse é um belo exemplo disso. Imagine só você cantar no palco do Bumbódromo, no aniversário da cidade, com Caprichoso e Garantido, com Calcinha Preta. Realmente, é um sentimento muito bacana, é um sentimento de poder fazer por Parintins esse reconhecimento e fazer por todos, desde as bandas mais conhecidas às menos conhecidas”, destacou o prefeito Mateus Assayag.

Edvaldo Baruca, vocalista da Banda Cavalo Suado, do Mocambo do Arari, enfatizou a emoção e o prazer de poder se apresentar no aniversário de Parintins. Para o cantor, a oportunidade dada pela Prefeitura de Parintins é primordial para os talentos da terra. “Quero agradecer o prefeito de estar dando oportunidade aos artistas locais, trazendo das comunidades, das cidades do Mocambo e Caburi. Parabéns, prefeito Mateus Assayag, pela iniciativa. Só gratidão”, comentou.

O vocalista da Banda Andiroba com Sal, Dainler Martins, exaltou a oportunidade dada a bandas e artistas de Parintins nos eventos promovidos pela Prefeitura. Segundo ele, as apresentações são muito importantes para o reconhecimento e valorização dos talentos locais. “É muito bom ele valorizar as pessoas da terra, porque tem vários artistas muito bons, mas ainda não são conhecidos. Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho. Tenho certeza que aqui vai abrir as portas para nós e eu agradeço o prefeito”, disse.

Nos intervalos a programação contou ainda com o parintinense DJ Ruan Santos. A festa encerrou com outro grupo de Parintins, a Banda dos Tops, que é sempre presença marcante nos grandes eventos na cidade e é bastante conhecida no Baixo Amazonas e região.

A participação de artistas e bandas locais em grandes eventos faz parte da política de valorização dos artistas e grupos culturais locais evidenciada pela gestão do prefeito Mateus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Com isso, a Prefeitura de Parintins atua diretamente na geração de renda e oportunidades.