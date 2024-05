Parte do Amazonas está com alerta amarelo de chuvas

Manaus e outras 30 cidades do Amazonas estão com alerta amarelo de chuvas. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





De acordo com o instituto, o alerta é válido até às 10h deste sábado (11). A chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos podem ser de 40 a 60 km/h.

O aviso de perigo potencial, na cor amarela, é o primeiro na escala de avisos meteorológicos do Inmet, que vai até a cor vermelha, nos casos de grande perigo.

Além de Manaus, o alerta é válido para Autazes, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Nhamundá, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.