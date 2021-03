Participantes das feiras regionais de Novo Airão são beneficiados com novas tendas

Após temporal que atingiu Novo Airão na última semana, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) enviou três novas tendas 10×10 ao município, beneficiando cerca de 40 participantes das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas. Os itens chegaram à cidade na tarde de terça-feira (10/03).

No município, a feira da ADS é realizada aos sábados, das 6h às 13h, no bairro Nova Esperança. Ao todo, 1,5 tonelada de alimentos é comercializada por edição. Entre os produtos mais vendidos no local, está a farinha de tapioca. Também são disponibilizadas frutas, verduras e outros produtos regionais.

O presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, assinalou a intenção de garantir o bom andamento das atividades para os feirantes no município localizado na Região Metropolitana de Manaus.

“Enviamos novas tendas para Novo Airão tendo em vista que as antigas foram destruídas pelas fortes chuvas causadas pelo inverno amazônico. Tivemos pressa em enviar esse material, porque entendemos a necessidade dos nossos feirantes. Além disso, nossa missão é disponibilizar um ambiente de qualidade para todos”, explicou.

A feirante de alimentos prontos, Sheila dos Santos da Silva, que participa da feira há seis meses, falou sobre a importância das novas tendas ao município. Ela disse que não possui outra renda.

“Na minha casa moramos eu, meu marido que trabalha comigo na feira e meus cinco filhos. A chegada das novas tendas aqui no município é tudo, pois é de lá que tiro o sustento dos meus filhos. Apesar da feira ser realizada só aos sábados, eu consigo comprar o meu rancho da semana e me manter até que chegue a outra edição. Sem as tendas, não conseguimos trabalhar. A chegada delas me alegra muito”.

A feira foi implantada em Novo Airão no ano de 2017, com o apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da prefeitura do município.