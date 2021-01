Participantes do “BBB 21” serão divulgados nesta terça (19)

O Brasil vai conhecer amanhã terça-feira (19), quem serão os famosos e anônimos que disputarão o prêmio da R$ 1,5 milhão da nova edição.

O reality show começa na próxima segunda-feira (25). A emissora segue no aguardo dos últimos resultados dos testes de Covid-19 para liberar as informações.

“A lista dos participantes do BBB21 com os nomes dos integrantes da Pipoca e do Camarote que habitarão, durante 100 dias, da casa mais vigiada do Brasil será revelada ao longo da programação da TV Globo na terça-feira”, informou a legenda da publicação no Instagram oficial do programa.

