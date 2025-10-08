Passageira cai de ônibus, bate a cabeça e fica desacordada na Avenida Max Teixeira

Manaus – Uma mulher ficou ferida após cair de um ônibus do transporte coletivo na noite de terça-feira (7), na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A vítima, que não teve o nome divulgado, caiu de um dos degraus do veículo e bateu a cabeça no chão.





De acordo com informações repassadas por passageiros, o acidente aconteceu no momento em que o motorista abriu a porta do coletivo da linha 315. A mulher perdeu o equilíbrio, caiu e ficou desacordada por alguns minutos, gerando preocupação entre os ocupantes do ônibus.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o socorro da vítima ainda no local. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

Por Correio da Amazônia