Passageiro de moto por aplicativo morre ao ter cabeça esmagada por carreta no Coroado

MANAUS | Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um passageiro de aplicativo por moto, na manhã desta quinta-feira (17), na Rodrigo Octávio, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.





A vítima teve a cabeça esmagada por uma carreta da empresa Bertolini Transportes, após a moto em que estava colidir na traseira de um carro e tombar na via.

De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta perdeu o controle após atingir a traseira de um veículo. Com o impacto, a moto caiu para o lado, e o passageiro acabou sendo atingido pela carreta que vinha logo atrás.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local apenas constatou o óbito do passageiro. O condutor da moto foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, com ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima e a perícia criminal esteve no local realizando os procedimentos.

Por Correio da Amazônia