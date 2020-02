Passageiro tenta manter relações sexuais com motorista de app e acaba preso

Manaus – O que deveria ser uma corrida de transporte por aplicativo acabou se tornando caso de polícia na noite de quarta-feira (19). Um motorista foi acionado para atender uma corrida no conjunto Vila Real na Cidade Nova, e ao chegar próximo recebeu algumas mensagens de cunho sexual por parte do passageiro. O motorista achou meio estranho por se tratar de um passageiro homem e foi buscar o passageiro.

Chegando no local indicado o motorista viu que não era simplesmente uma brincadeira por parte do passageiro e que de fato o passageiro queria fazer uma espécie de “Mamada”, no motorista como citado nas conversas de chat.

O motorista acabou levando o passageiro para a 15º Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), onde o mesmo acabou preso. Posteriormente o caso foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Texto: Correio da Amazônia