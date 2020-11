Passageiros são humilhados e esfaqueados durante assalto a ônibus da linha 356

MANAUS – Dois passageiros, até o momento não identificadas, foram esfaqueadas durante assalto na linha de ônibus 356, nas proximidades do centro de treinamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado na avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital, na noite desta terça-feira (24).

Segundo testemunhas, três homens armados com faca anunciaram o assalto no coletivo após passarem do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós. Eles roubaram objetos pessoais dos passageiros e a renda do coletivo.

Durante o assalto, dois passageiros foram esfaqueados pelos suspeitos, mesmo eles não reagindo contra a ação criminosa. Os homens fugiram sem deixar nenhuma pista.

As vítimas foram conduzidas para o HPS Delphina Aziz, até o momento não há informações sobre o estado de saúde delas. O ônibus faz o trajeto do conjunto Viver Melhor, na zona Norte de Manaus, até o Centro. O caso foi registrado no 6° DIP.