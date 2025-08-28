‘Passinho Kids’ leva diversão e cultura para a criançada no ‘#SouManaus 2025’

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), preparou uma programação especial para o público infantil durante o “#SouManaus Passo a Paço 2025”. O “Passinho Kids” acontece no dia 5/9, das 17h às 21h, na rua Tamandaré, ao lado do mercado de Origem da Amazônia (complexo Boothline), no centro histórico, com apresentações artísticas, teatro musical, danças, atrações nacionais e diversas atividades recreativas voltadas para as crianças.





O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou a importância de abrir espaço para os pequenos dentro da programação do festival.

“O ‘Passinho Kids’ é um momento em que a criança é protagonista. Mais do que um espaço de lazer, é uma forma de valorizar o talento, a criatividade e a sensibilidade artística desde cedo. Esse contato com a cultura é fundamental para a formação das novas gerações e aproxima ainda mais as famílias do festival”, afirmou.

Durante as apresentações no palco, as crianças também poderão participar de oficinas e atividades interativas como pintura, esculturas de balões, brincadeiras lúdicas, jogos, contação de histórias, fantoches e brinquedos infláveis.

Programação

Espetáculo com Dança e Teatro Musical (abertura), das 17h20 às 17h50; Espetáculo “Um Sonho Broadway com Bela e a Fera”, “Enrolados”, “Aladdin”, “Frozen”, “Toy Story”, “Rei Leão” e “Pequena Sereia”, das 18h às 19h; Espetáculo “Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar”, com os bonecos mais amados do Brasil, das 19h15 às 21h.

Atividades interativas paralelas

Durante toda a programação e apresentações, as crianças poderão se divertir com atividades recreativas como: pintura e esculturas de balões, atêlier com brincadeiras lúdicas, jogos, oficinas criativas e festival de brincadeiras, Toy Happy com brinquedos infláveis, apresentações com fantoches e oficina de papel.

Com entrada gratuita, o “Passinho Kids” promete encantar o público infantil e transformar o centro histórico em um espaço de cores, arte e diversão no maior festival gratuito de artes integradas do Brasil, que acontece nos dias 5, 6 e 7/9.