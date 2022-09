Passo a Paço 2022 começa com Duda Beat, Jão e Double You neste sábado (3)

A cantora Duda Beat o cantor Jão e o grupo Double You são os destaques do primeiro dia do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, neste sábado (3). O evento será realizado nas imediações do Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, e entrada é gratuita.

Além das atrações nacionais, mais de 20 atrações subiram em um dos três palcos montados para o festival, só neste primeiro dia. O evento seguirá até a próxima segunda-feira (6).

O “Passo a Paço” também contará com espaço gastronômico, além de atividades teatrais e outros expressões culturais relacionadas à Amazônia.

A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar 16 linhas de ônibus, que circulam em todas as áreas da cidade, para fazer uma viagem extra após a meia-noite, para atender os participantes do festival.

Confira a lista das atrações deste sábado

Palco Tucupi

17h – Alaídenegão

18h – DJ Marcos Tubarão

18h15 – Kurtsutil

19h15 – DJ Marcos Tubarão

19h50 – Djonga

20h50 – DJ Marcos Tubarão

21h05 – Duda Beat

22h25 – DJ Marcos Tubarão

22h40 – Jão

Palco Caboquinho

17h – Gang do Forró

18h – DJ Rafa Militão

18h15 – Márcia Novo

19h15 – DJ Rafa Militão

19h30 – Bárbara Eugênia

20h50 – DJ Rafa Militão

21h05 – Lia Sophia e Pinduca

22h25 – DJ Rafa Militão

22h40 – Double You

Palco Coreto

17h – Duda Raposo

18h20 – DJ Madame C

18h35 – Gabi Farias

19h55 – DJ Madame C

20h10 – Karen Francis

21h30 – DJ Madame C

21h45 – Bel Martine

g1/Amazonas