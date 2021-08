Patrícia Lopes fecha contrato milionário com empresário preso na Maus Caminhos

A prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, pode fechar um contrato milionário para a coleta de lixo da cidade.

O acordo tem valor de R$ 9,4 milhões e pode ser firmado com a empresa Norte Ambiental Tratamento de Resíduos, pertencente a Sebastião Bringel e Sérgio Bringel, preso pela Polícia Federal, durante desdobramento da Operação Maus Caminhos, em 2018.

As informações constam no despacho de homologação assinado pela prefeita Patrícia Lopes e publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM). O contrato ainda não é oficial.

Se o acordo for definido, serão feitos serviços de implantação, gerenciamento de aterro e limpeza pública, incluindo coleta, transporte e destinação final em aterro controlado de resíduos sólidos, com disponibilização de mão de obra. Este não é o primeiro contrato considerado duvidoso pela população de Presidente Figueiredo.

A prefeita Patrícia já contratou até mesmo a empresa do sogro para prestar serviços à prefeitura. Boa parte dos acordos são feitos sem licitação.