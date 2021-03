Pauini adota medidas para atender famílias afetadas pela cheia do Rio Purus

Para atender às famílias afetadas pela cheia do Rio Purus, a Prefeitura de Pauini (a 935 quilômetros de Manaus) começou a adotar medidas para melhorar a situação. Os moradores da zona urbana, por exemplo, sofrem com a elevação das águas do Purus e afluentes.

As comunidades serão visitadas por equipes da Defesa Civil. O órgão levará assistência médica e vai realizar o cadastro de famílias em situação de risco.

As famílias estão sendo monitoradas pela Defesa Civil, que analisa os danos causados pela cheia. O órgão também busca parcerias para melhor atender às famílias que moram em áreas de risco.