Pauini sofre com as cheias do Purus e aumento do número de casos de Covid-19

Desde o ano passado que o país foi acometido pelo Novo Coronavirus, e a partir daí estamos vivendo o caos.

Em Pauini não é diferente, os casos só têm aumentado, gerando um verdadeiro desconforto na saúde pública do município da Calha do Purus.

Como se não bastasse, ainda veio de brinde o transbordamento do rio Purus, que banha a cidade.

No local chamado Trapiche, próximo a área portuária da cidade, a água já submergiu em várias residências, causando destruição nos bens dos moradores.

A Defesa Civil do município está fazendo um levantamento criterioso das famílias atingidas, para que se possa levar auxílio as mesmas.

O secretário de Defesa Civil disse que não tem números exatos das famílias, mas estima que já passe de 250 famílias atingidas.

Segundo o gestor responsável pela pasta, sua equipe atuará na remoção das famílias do trapiche e alojarão em uma escola do município.

Hoje, pela manhã, o governador do Amazonas esteve em Pauini e disse que irá dá todo suporte necessário aos vulneráveis.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado do Amazonas para Pauni, o Governo do Estado já repassou a primeira parcela do FTI de 2021, no valor de R$ 396.475,80.

Os investimentos em equipamentos e material para o hospital somam R$ 197 mil. Conforme dados gerenciados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), já foram aplicadas 1.031 doses (da 1ª e 2ª doses) da vacina contra covid-19.

Texto: Romário Vieira