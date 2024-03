Paulão esteve no Amazonas para discutir meta de 40 mil novas filiações determinada pelo PT nacional

Secretaria coloca em prática os encaminhamentos tirados durante a Conferência Eleitoral do PT para cumprir metas de filiações e preparo de candidaturas para 2024





Assim como vem fazendo em vários estados do Brasil, o secretário nacional sindical pelo PT, Paulo Cayres (Paulão), esteve no Amazonas reunido com sindicalistas e membros do Partido dos Trabalhadores (PT-AM), para discutir conjunturas políticas e a participação de sindicatos e de sindicalistas nas eleições municipais 2024.

O convite partiu da secretaria estadual sindical do PT do Amazonas, com o objetivo de discutir os desafios a serem enfrentados nestas eleições, na capital e no interior do Estado. Assim como, para incluir o Estado na ousada lista nacional do PT, que é a conquista de 40 mil novos filiados ao Partido.

Mobilização

Realizado na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos e sob a batuta de Paulão e do presidente do diretório municipal do PT-Manaus, Valdemir Santana, foi discutida a importância da mobilização, tanto da Secretaria Nacional Sindical e das Secretarias Estaduais, quanto do Partido dos Trabalhadores para que se conquiste vitórias nas eleições municipais deste ano.

Para isso, no entanto, é preciso viabilizar o lançamento das candidaturas de sindicalistas e de petistas, com critérios definidos. Paulão falou ainda, sobre a sustentabilidade financeira dos sindicatos, o papel das superintendências e das superintendentes do Trabalho nesta questão e, principalmente, sobre a redução da Jornada de Trabalho sem redução de salários.

Papel da Secretaria

A Secretaria Sindical Nacional (SSN) está entre as mais antigas secretarias do PT, criada com a fundação do partido. Sua atuação é vinculada ao interesse por políticas à classe trabalhadora e tem vocação para construir e propor políticas aos trabalhadores e trabalhadoras em pautas de cidadania e direitos.

Para o secretário sindical no Amazonas, Abel Magalhães, a SSN tem uma profunda relação com o movimento sindical. “Ela reconhece a importância das lutas de associações, sindicatos agrícolas, trabalhistas com base em seus interesses comuns, mas compreende que a transformação social deriva da luta e das pautas em diferentes conjunturas políticas”, acrescentou.

Meta

Já para o secretário nacional sindical, Paulo Cayres (Paulão), além de debater o ‘preparo’ das candidaturas do PT para o pleito de 2024, ele veio ao Amazonas para realizar o cumprirmos de uma grande e ousada tarefa. “Estamos viajando o Brasil para cumprir a meta de 40 mil novas filiações ao partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, nosso querido PT”, finalizou.