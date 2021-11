Paulo Onofre faz “coleta simbólica” para pedir socorro para a Mini Vila Olímpica

A quantidade de lixo recolhido pelo incansável animador cultural e ex-assessor parlamentar Paulo Onofre é simbólica, tem muito mais a ser coletado na Mini Vila Olímpica, que fica atrás do prédio da Câmara Municipal de Manaus (CMM), no bairro de Santo Antônio.

O recolhimento do lixo feito hoje (07), no entanto, é o suficiente para mostrar a urgência que o poder público tem que ter com aquele espaço, que hoje deveria ser ocupado por atletas e atividades esportivas e de lazer para a comunidade do bairro São Antônio.

Onofre vem a um bom tempo correndo de gabinete em gabinete, em busca de apoio para a proposta de restauração do espaço, que já havia sido prometido pelo ex-prefeito Arthur Neto (PSDB), mas que ficou unicamente no papel e nas promessas.

Na coleta feita com simbolismo por Paulo Onofre e um grupo de amigos, ele ficou de 8 horas às 11 horas, debaixo de um sol causticante para chamar atenção das autoridades locais. “Socorro Prefeito!!!… Venha aqui, visite a Mini Vila Olímpica e mande restaurar essa área linda”, deu o seu grito de guerra.

Paulo disse que está convicto que desta vez, o prefeito David Almeida vai ouvir o grito de socorro da comunidade e restaurar a área, para o bem dos atletas. “Estamos aqui como cidadãos, não em protesto, mas pedindo ao prefeito e ao secretário Sabá Reis que faça um mutirão de limpeza e restaure as pistas e piscina da Mini Vila Olímpica”, finalizou.