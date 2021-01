Pazuello criticou Dória por ter vacinado a 1ª brasileira contra o Covid-19

“O Ministro reclamou sobre a atitude do governador de São Paulo, João Doria, que iniciou a vacinação minutos após a Anvisa autorizar o uso emergencial da Coronvac”.

Em entrevista coletiva, Pazuello disse que Doria agiu contra a lei, porque, segundo o ministro, todo o estoque do Instituto Butantã foi adquirido pelo Ministério da Saúde, e que por lei, cabe à pasta coordenar o plano nacional de imunização.

“Está pactuado com os governadores que todas as doses recebidas, são seis milhões de doses, serão distribuídas de forma proporcional aos Estados e entregues simultaneamente. A partir daí, iniciaremos a vacinação de forma igualitária em todos os Estados. Qualquer movimento fora dessa linha está em desacordo com a lei”, afirmou.