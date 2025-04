PC-AM alerta sobre golpes envolvendo falsos vendedores de produtos de Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, cresce a oferta de produtos de Páscoa em redes sociais e o que acontece, também, são os golpes envolvendo falsos vendedores que os anunciam a preços baixos, exigindo pagamento antecipado e desaparecendo após a transação.





Para alertar em relação à venda segura nesta Páscoa, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (Dercc), orienta em relação aos possíveis golpes que podem ser aplicados por falsos vendedores e destaca as principais medidas de segurança com propagandas tentadoras.

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular da unidade especializada, as principais artimanhas que os criminosos utilizam neste período para atrair as vítimas: fotos atrativas; anúncio de preços baixos; e promessas de entrega rápida.

“Em alguns casos, eles chegam a contatá-las diretamente por meio de plataformas digitais e sites de compra e venda. Na hora da negociação, os golpistas costumam pedir que o pagamento seja feito via pix e que seja feito antecipadamente. Então, desconfie quando o pedido do pagamento é feito antes da entrega efetiva”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, neste período, é importante que o cliente priorize as empresas reconhecidas e, em casos de vendedores independentes, o consumidor deve analisar os perfis e a credibilidade antes de comprar.

“Solicite comprovantes do pedido, verifique a autenticidade da empresa e sua atuação no mercado. No pagamento, verifique se o destinatário corresponde à empresa responsável pela entrega”, enfatizou o delegado.

Denúncias

Caso tenha sido vítima de um golpe com essas características, recomenda-se que procure a delegacia mais próxima ou registre o Boletim de Ocorrência (BO) por meio da Delegacia Virtual, acessível pelo site www.delegaciavirtual.cinetic.gov.br.

O delegado enfatizou que é fundamental reunir e apresentar evidências que possam subsidiar a investigação, como captura de tela das conversas feitas, a URL do perfil com o qual houve contato.

“A PC-AM permanece à disposição da população, não apenas para orientar, mas também para a apuração dos fatos e responsabilização dos autores, caso o crime tenha sido consumado”, concluiu o delegado.