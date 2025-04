PC-AM comemora o Dia do Policial Civil, destacando a dedicação à Justiça

Neste 21 de abril, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) celebra o Dia do Policial Civil, homenageando os profissionais que atuam de forma incisiva na elucidação de crimes e que buscam constantemente oferecer respostas à população. A instituição é reconhecida pelo seu compromisso com a sociedade, assegurando que os delitos sejam investigados com seriedade, transparência e responsabilidade.





O papel do policial civil é essencial, pois ele é o responsável direto pela investigação e apuração das infrações penais, sendo um dos pilares fundamentais para a manutenção da segurança pública e da justiça. Com um trabalho técnico e dedicado, a Polícia Civil contribui para a construção de uma sociedade mais segura, justa e em conformidade com a lei.

A delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI), ressalta a importância e a relevância da função do delegado de polícia — profissional responsável por liderar equipes, conduzir investigações, tomar decisões estratégicas e garantir que a justiça siga seu curso com firmeza, ética e respeito à legalidade. O delegado é, muitas vezes, o primeiro garantidor da justiça e da ordem.

“Nossa atuação direta na condução de inquéritos policiais impacta diretamente a segurança pública, ao identificar autores de crimes, prevenir novas infrações e assegurar que os responsáveis sejam levados à justiça. Isso deve ocorrer sem conflitos entre a investigação e o sistema judiciário, o que exige não apenas conhecimento jurídico, mas também empatia, sensibilidade e comprometimento com a segurança da população”, completou.

A delegada destacou ainda que, para ela, ser delegada de polícia vai muito além de exercer um cargo: é uma verdadeira missão de vida. É estar na linha de frente da Justiça, garantindo que a lei seja cumprida com responsabilidade, ética e sensibilidade. É ser a primeira a acolher, a ouvir e a agir diante da dor e da violência, que infelizmente ainda fazem parte da realidade de muitas pessoas.

“Assumir esse papel é compreender que cada decisão pode mudar destinos. É liderar com coragem, proteger a sociedade, buscar a verdade dos fatos e agir com firmeza mesmo diante das situações mais complexas. Mais do que conduzir inquéritos, é representar a confiança da população em um sistema justo, eficaz e transparente”, concluiu.

Atuação do investigador

A investigadora Adriene Belota, do Departamento de Polícia do Interior (DPI), explica que o investigador contribui diretamente para o processo de apuração dos crimes, realizando levantamentos criteriosos, produzindo relatórios e auxiliando tanto o delegado quanto os escrivães. Segundo ela, o investigador é uma peça fundamental na elucidação dos fatos, sendo responsável por iniciar a apuração e reunir informações detalhadas para identificar com precisão os elementos do crime e repassá-los ao delegado responsável.

Adriene relata que ser policial sempre foi um sonho, inspirado por sua mãe, que também foi delegada e serviu como exemplo e motivação. Seguindo seus passos, ela decidiu ingressar na carreira e hoje atua como investigadora da Polícia Civil.

“Investigar, para mim, é algo gratificante. Elucidamos crimes, identificamos a autoria e a materialidade, conseguimos aprofundar as investigações com riqueza de detalhes. E o mais importante: darmos uma resposta à sociedade. Nós, como investigadores, identificamos os pontos-chave, conectamos os fatos e chegamos à autoria e à materialidade”, explicou Adriene Belota.

O escrivão de polícia

O escrivão Wayne Rodrigues, lotado na 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), contou que o interesse pela área da segurança pública surgiu há alguns anos. Desde que ingressou na função, após ser aprovado em concurso público, avalia de forma positiva a experiência e o retorno obtido no exercício das suas atribuições como escrivão.

“Ser escrivão, especificamente, tem muita relação com outras áreas em que já atuei. Eu sou um pouco burocrata, gosto de papel, da materialidade dos fatos registrados. Gosto dessa segurança que um documento traz, da certeza do que foi produzido ali. Isso me agrada, me deixa confortável. Acho que foi por isso que escolhi essa área. E acredito que fiz a escolha certa. Hoje, sou um homem profissionalmente realizado. Gosto muito da minha área, amo o meu ofício e não pretendo mudar tão cedo”, enfatizou.

Wayne destaca a importância do escrivão de polícia, ressaltando que sua atuação é central e fundamental dentro de uma delegacia. O escrivão está diretamente envolvido com a equipe de investigação, com a vítima e com as testemunhas, sendo responsável por reunir e organizar todo o material produzido ao longo do procedimento.

“Sem o escrivão, a delegacia para — e isso não é exagero, é um fato. Toda a atividade, desde o início do processo investigativo até a responsabilização de alguém e a solução de um caso, passa pelo cartório, passa pelo escrivão”, afirmou.

Wayne foi aprovado no último concurso da Polícia Civil, realizado em 2022, e atua desde janeiro de 2024 como escrivão na 52ª DIP, em São Paulo de Olivença.