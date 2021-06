PC-AM deflagra operaçao Levítico e prende duas pessoas por violência contra idosos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), deflagrou, na manhã desta segunda-feira (14/06), por volta das 7h, a operação Levítico, que teve como objetivo cumprir mandados de prisão e realizar diligências domiciliares, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, comemorado anualmente em 15 de junho.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da Especializada, a operação teve como intuito apurar as denúncias recebidas pela unidade, relatando violências cometidas contra a pessoa idosa. “Essa data é muito significativa para o combate à violência contra as vítimas e busca trabalhar a sensibilização e a conscientização da população no sentido de denunciar os crimes”, disse a delegada.

A secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Franciane Alves, informou que esses crimes contra os idosos ocorrem geralmente no âmbito familiar. “As denúncias recebidas, tanto pela Especializada quanto pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), são das vítimas que estão com os seus direitos violados dentro da própria casa. Por isso atuamos em parceria com a DECCI, a fim de disponibilizar atendimento psicossocial para os idosos vítimas de violência”, disse a secretária.

Denúncias – A delegada Andréa Nascimento orienta as pessoas que tenham conhecimento sobre alguma situação de violência a realizar as denúncias por meio do Disque Direitos Humanos (Disque 100), pelo 181, Disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou ainda pelo endereço eletrônico https://www.delegac iainterativa.am.gov.br/. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.