PDT declara apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos em Manaus

O PDT-AM apoiará a pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) para prefeito de Manaus. O diálogo já vinha acontecendo há algumas semanas e a decisão foi anunciada neste sábado, 01/05, por meio de nota oficial. Para Marcelo Ramos, este é só mais um passo em torno da unidade do campo progressista na capital do Amazonas.





“Desde o início tenho insistido na importância de união do campo progressista e democrático do nosso estado em torno de uma candidatura única. E o gesto do PDT, por intermédio da sua direção nacional, mas também confirmado pela direção local, simboliza que estamos em um caminho só”, afirma.

De acordo com o presidente regional do PDT-AM, Luiz Castro, o objetivo é de avançar com um compromisso político que traga melhorias para Manaus e fortaleça o protagonismo de atuação do partido, no campo progressista.

“A presença do Marcelo Ramos qualifica essa união. É uma pessoa preparada e inteligente. O alinhamento é facilitado pela pessoa dele. Temos essa afinidade de pensamento”, explica Castro.

Para o presidente municipal do PDT-AM, engenheiro Machadão, o momento é de unir forças com o pré-candidato ao executivo municipal, em benefício da população manauara. “Reafirmamos que todo processo foi conduzido de forma franca. Precisamos estar unidos e fortes para que nosso objetivo seja alcançado”, concluiu Machadão.

Marcelo Ramos acredita que em breve a pré-candidatura do PT em Manaus ganhará novos apoios partidários. Ele lembra que é um orgulho ter o PDT ao seu lado, partido de nomes nacionais como Darcy Ribeiro e Leonel Brizola e figuras importantes para o Amazonas, como Jefferson Peres, Luiz Castro, Professor Bibiano e Stones Machado.

“Estou muito orgulhoso por ter o PDT conosco agora. Estamos trabalhando para ampliar nosso arco de alianças. Logo teremos novidades. As pessoas começam a entender que temos boas ideias e experiência. Manaus precisa avançar”, afirma.