Pé-de-Meia pagará R$ 200 a alunos da rede pública até 4 de agosto

O Ministério da Educação (MEC) começou nesta segunda-feira (28) a depositar a quinta parcela do programa Pé-de-Meia, referente a julho de 2025. Estudantes do ensino médio da rede pública que mantiveram frequência mínima de 80% nas aulas e que estão inscritos no CadÚnico receberão automaticamente R$ 200.





Os repasses seguem um cronograma escalonado, definido a partir do mês de nascimento dos beneficiários. Veja o calendário:

• Janeiro e fevereiro: 28/7

• Março e abril: 29/7

• Maio e junho: 30/7

• Julho e agosto: 31/7

• Setembro e outubro: 1º/8

• Novembro e dezembro:4/8

Os depósitos são feitos diretamente em contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal, abertas em nome dos estudantes. Para alunos menores de idade que ainda não têm acesso ao aplicativo Caixa Tem, é necessário que um responsável legal autorize o uso da conta.

Fonte: G1