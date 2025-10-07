Pedala Livre inicia aluguel de bicicletas na Faixa Liberada da Ponta Negra

O Projeto Pedala Livre, referência em mobilidade sustentável e incentivo à qualidade de vida em Manaus, lançou uma nova iniciativa para os amantes do pedal: o Pedala Livre Premium. O passeio, que acontece todas as quartas-feiras, tem como destino a Faixa Liberada da Ponta Negra, um dos principais pontos de lazer da capital amazonense.





O novo formato tem como proposta oferecer aluguel de bicicletas a preços populares, ampliando o acesso à prática esportiva e ao lazer sobre duas rodas. As bikes amarelas custam R$ 20, as MTB aro 26 saem por R$ 30 e as MTB aro 29 por R$ 40.

A concentração ocorre às 19h, com saída às 20h, na base do Pedala Livre, localizada na Rua Rafael Assayag (Antiga Rua 5), nº 82 – Alvorada 1. Para garantir sua bicicleta, basta enviar pelo WhatsApp do projeto (92 99183-6847) o nome completo, telefone e o comprovante de pagamento via PIX para a chave 92992394141.

Criado para democratizar o uso da bicicleta e promover a saúde física e mental, o Pedala Livre realiza ações sociais, campanhas educativas e passeios semanais que reúnem centenas de ciclistas de todas as idades. O projeto também participa ativamente de mobilizações voltadas à segurança no trânsito, preservação ambiental e valorização dos espaços públicos de Manaus.

Os tradicionais pedais das terças e sextas-feiras continuam acontecendo normalmente, com empréstimo gratuito de bicicletas, mediante apenas a doação simbólica de 1 kg de alimento não perecível, que é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o Pedala Livre Premium, o projeto dá mais um passo para fortalecer a cultura do ciclismo urbano e mostrar que pedalar é mais do que um esporte: é um ato de cidadania, solidariedade e amor pela cidade.

Mais informações e atualizações estão disponíveis no Instagram oficial: @pedalalivreoficial.