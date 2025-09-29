Pedala Setembro Amarelo encerra mês de conscientização com evento em Manaus

Manaus receberá nesta terça-feira (30/09) o evento “Pedala Setembro Amarelo”, organizado pelo projeto social Pedala Livre, que reúne ciclistas em prol da conscientização sobre a importância da vida e da prevenção ao suicídio. A pedalada terá como tema “Decida Viver” e encerra as ações do mês de setembro voltadas à campanha nacional.
A concentração será às 19h, na Rua Rafael Assayag, nº 82, bairro Alvorada 1 (próximo à Feira Coberta), com saída às 20h. O trajeto inclui a Avenida do Samba, Avenida Constantino Nery, Parque dos Bilhares, Dom Pedro, Bola das Letras, Prosamim do Alvorada e retorno à base do Pedala Livre.
Durante o percurso, os ciclistas farão uma parada para um ato simbólico entre a Avenida Constantino Nery e a Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques, reforçando a mensagem da campanha Setembro Amarelo.
De acordo com os organizadores, o evento deve reunir mais de 200 ciclistas, além de participantes de outros grupos ciclísticos e pessoas com bicicleta própria. Para participar, basta entrar em contato pelo telefone (92) 9183-6847.
Na véspera do evento, nesta segunda-feira (29/09), foi lançado um vídeo da campanha destacando a mensagem: “Falar é preciso, ouvir é essencial e viver vale a pena”. O conteúdo pode ser conferido no Instagram oficial do projeto: https://www.instagram.com/reel/DPMbFHTjmU4/.
O Pedala Livre é um projeto social idealizado por Fernando Barroso, o Fernando do Pedala, que promove passeios ciclísticos semanais em Manaus. A iniciativa oferece bicicletas gratuitamente nas terças e sextas-feiras, incentivando o uso do ciclismo como lazer, prática esportiva e transporte sustentável. Às quartas-feiras, ocorre a versão Pedala Livre Premium, com aluguel de bicicletas a preços acessíveis para rotas de nível mediano, voltadas a iniciantes.
O objetivo do projeto é promover saúde, bem-estar e integração social por meio do pedal, mostrando que a bicicleta pode ser ferramenta de transformação pessoal e coletiva.