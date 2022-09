Pela primeira vez Comunidade Canto do Sabiá recebe asfalto da Prefeitura

Abandonada há mais de 15 anos sem serviços de infraestrutura pelas gestões passadas, a Prefeitura de Manaus trabalha intensamente na comunidade Canto do Sabiá, localizada no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste da cidade, onde acontece uma grande concentração de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), empregando melhorias em 14 vias com solo natural.

Dez ruas já estão terraplanadas e quatro totalmente asfaltada

Nesta sexta-feira, 16/9, as obras estão concentradas na rua Mestre Florêncio, com as equipes da Seminf efetuando o trabalho de implantação de 500 metros de drenagem profunda, terraplanagem e bocas de lobo, que são drenagens superficiais nas laterais da via que irão dar a vazão correta das águas.

A responsável pela obra, a engenheira Socorro Diniz, relata que as ruas da comunidade estavam 100% em solo natural, bastante deterioradas e nunca tinham recebido uma grama de asfalto e drenagem.

“A comunidade carecia de infraestrutura desde a sua existência, há mais de 15 anos. Nunca existiu nenhuma obra ou serviço por aqui, o prefeito David Almeida, junto com o secretário de obras Renato Júnior, determinou que todas as ruas fossem asfaltadas e recebessem infraestrutura completa, aqui estamos atendendo as determinações.

Nossa equipe iniciou com a limpeza na camada vegetal e o lançamento de material com terraplanagem, solucionando os problemas das poças e olhos d’águas. Hoje, implantamos uma drenagem profunda e já estamos recapeando praticamente todas as ruas”, destacou Diniz.

Na ação, que é praticamente uma força-tarefa, a Seminf atua com uma equipe de 40 servidores, utilizando duas retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, dez caçambas trucadas, pé de carneiro, patrol, rolo chapa, vibroacabadora, espargidor e rolo pneumático, todo equipamento tem ajudado a dar celeridade nas obras que devem ser concluídas nas próximas semanas, deixando a comunidade com boas expectativas.

A dona de casa Aparecida Soares, 45, expressa a sua felicidade de acompanhar os serviços acontecendo da janela da sua casa, pela primeira vez.

“Quando eu ouvi o barulho das máquinas chegando na nossa comunidade, não acreditei, meu coração acelerou, foram anos de espera, desde a criação. Agradeço ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras, Renato Júnior, pelo serviço. A equipe trabalha direitinho, eles são rápidos, toda a comunidade está feliz”, afirmou a moradora.