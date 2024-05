Pelo menos 11 milhões de brasileiros ainda não foram vacinados contra a Covid-19, diz IBGE

Apesar de quase 94% da população brasileira já ter sido vacinada contra a Covid-19, pelo menos 11 milhões de pessoas ainda não receberam a imunização, conforme dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (24). Esse número ressalta a importância contínua das campanhas de vacinação e da conscientização sobre a importância da imunização para a saúde pública.





Situação Atual da Vacinação

Para a maioria dos brasileiros que foram vacinados, a proteção foi obtida através de um imunizante de dose única ou de duas doses seguidas por uma dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, essas pessoas estão consideradas protegidas contra o vírus.

Grupos que Necessitam de Vacinação Anual

O Ministério da Saúde enfatiza que certos grupos necessitam de doses de reforço anuais para manter a proteção. Esses grupos incluem:

• Idosos: Devido ao declínio natural da imunidade com a idade, os idosos precisam renovar suas doses anualmente.

• Pessoas com Comorbidades: Indivíduos com condições de saúde pré-existentes estão em maior risco e, portanto, também devem receber doses de reforço anuais.

• Profissionais de Saúde: Expostos constantemente ao vírus, esses profissionais precisam de uma proteção contínua e reforçada.

Importância da Vacinação

A vacinação é uma ferramenta crucial no combate à pandemia de Covid-19. Embora uma grande parte da população esteja protegida, os 11 milhões de brasileiros não vacinados representam um grupo significativo que ainda está vulnerável ao vírus e suas variantes. A vacinação completa ajuda a reduzir a transmissão, prevenir casos graves e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.

Os dados do IBGE mostram um progresso significativo na imunização contra a Covid-19 no Brasil, mas também destacam a necessidade de alcançar aqueles que ainda não foram vacinados. Esforços contínuos são essenciais para garantir que toda a população seja protegida, especialmente os grupos mais vulneráveis.

Fonte: R7